Chuva de sacos de droga anunciada por Trump seria fisicamente impossível... pelo menos à mão

Donald Trump deu ao mundo informação sobre mais um aspeto do muro que quer construir na fronteira entre o México e os Estados Unidos: tem de ser transparente. Isto para evitar, disse o Presidente aos jornalistas, que algum mexicano atire um saco com 60 libras (27 quilos) de droga e acerte num americano desprevenido que se encontre do outro lado.

Um saco com esse peso, caindo a alto velocidade, poderia de facto causar sérios danos físicos às pessoas a quem atingisse. Mas o risco não é real. Pelo menos segundo o diário "Washington Post", que consultou vários especialistas.

Um dos entrevistados é um professor de física na New York University. Ele notou que, embora a existência de variáveis relevantes impeça chegar a uma estimativa perfeita, já existem competições onde seres humanos extremamente fortes atiram objetos pesados ao ar, procurando atingir a maior altura possível. Os resultados dessas competições não apoiam a teoria de Trump.

Tendo em conta que o Presidente parece estar a planear um muro com cerca de quinze metros de altura, qual seria a viabilidade de alguém lançar a uma altura dessas um saco de quase trinta quilos? Absolutamente nenhuma, responde o diretor de uma empresa que organiza aquele tipo de competições, igualmente entrevistado pelo "Washington Post". O recordista atual consegue lançar um barril de cerveja com menos de vinte quilos a sete metros de altura. Com uma técnica "giratória", o peso pode ser bastante maior (ainda abaixo dos 27 quilos) mas a altura não sabe muito.

A única forma de conseguir lançar um saco como o descrito por Trump à altura da sua projectada barreira seria... usando uma catapulta, ou outro engenho semelhante.

Mesmo nessa hipótese, é de supor que os traficantes teriam o cuidado, antes de qualquer lançamento, de se certificarem sobre quem se encontrava no outro lado. E essas pessoas, evidentemente, estariam avisadas.