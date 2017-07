Incêndios em Itália obrigam ao resgate de centenas de turistas

As altas temperaturas das últimas semanas e a situação de seca alimentam os focos de incêndio - vários - que deflagraram no sul da Itália. Os mais de cem fogos obrigaram vários pontos turísticos da região de Sicília, a serem evacuados. Cerca de 800 bombeiros foram destacados, enquanto as autoridades investigam as causas que provocaram as chamas, ponderando a hipótese de fogo posto.

As chamas devoram o terreno e a aproximação a diferentes estâncias balneares obrigou a que fossem tomadas medidas de emrgência. Pescadores e proprietários de barcos locais foram convocados para ajudar no resgate a centenas de turistas. Matteo Rizzo, presidente da localidade de San Vito lo Capo, publicou no Facebook um aviso sobre a situação "muito urgente" que se vive na aldeia a oeste de Palermo, pediu a cooperação dos habitantes locais e ofereceu ajuda aos evacuados deslocando-os para escolas locais. Segundo a Proteção Civil, o número de incêndios que ameaçam a ilha ascende a 125, distribuídos entre as áreas de Catânia, San Vito, e Palermo.

Até agora não há registo de feridos, mas testemunhas relatam ter escapado “do demónio vermelho”, enquanto o fogo devorava habitações e estabelecimentos. O jornal italiano La Stampa citou Stella Belliotti, uma das turistas evacuadas: "Fugimos com as roupas de praia e chinelos. O nosso apartamento foi envolvido pelas chamas. Elas estavam bem em cima de nós. Eu peguei na minha filha e fomos para a praia. Levaram-nos de barco [primeiro crianças e mulheres] ".

ELIANO IMPERATO

Em Nápoles, as consequências também são visíveis, mesmo longe. As cidades que envolvem o famoso monte Vesúvio foram atingidas pelas cinzas num raio de 40 quilómetros que circunda o vulcão. O fumo foi observado das ruínas de Pompeia e do Golfo de Nápoles. Centenas de hectares foram vitimados pelo fogo. Gian Luca Galletti, Ministro do Ambiente revela a detenção de um homem suspeito de atear a área. "Se alguém atear fogo ao Vesúvio, quero vê-lo na prisão por 15 anos", disse o ministro.

Galletti acrescentou que ainda havia decisões a ser tomadas, como o possível envio do exército para ajudar as localidades abatidas.

As autoridades dizem não ter dúvidas que muitos incêndios foram obra da Máfia. Segundo a imprensa local os supostos responsáveis banharam animais com gasolina para depois os incendiarem na densa área florestal.

Desde o passado 15 de junho, os serviços de emergência registaram mais de 390 pedidos para extinção de fogos, o maior volume da última década. Todos os anos, dezenas de milhares de hectares são destruídos por causa de "razões relacionadas com a especulação imobiliária ou o descuido humano", assegura um funcionário da Proteção Civil.

O governo italiano já declarou o estado de emergência pela seca, na semana passada, e vários políticos pedem o mesmo para os atuais incêndios florestais.