Duas pessoas morrem no México ao cair num buraco gigante na autoestrada

Duas pessoas morreram esta quarta-feira ao caírem num buraco numa autoestrada, que foi inaugurada há três meses, no México.

O automóvel em que seguiam caiu ao quilómetro 93 da autoestrada que liga a Cidade de México a Cuernavaca (Morelos), por volta das 6h00 da manhã. Foi apenas ao fim de nove horas que as autoridades conseguiram retirar o veículo, devido às rochas que se encontravam no local.

As vítimas já foram identificadas. O Comissário Estatal da segurança pública de Morelos anunciou que Juan Mena López, de 56 anos, e o seu filho Juan Mena Romero, de 36, são as vítimas do acidente.

Inaugurada a 5 de abril, várias pessoas já tinham alertado as autoridades para o risco da auto-estrada ceder.

O “El País” adianta que o delegado municipal da zona, Sérgio Marín, tinha afirmado no passado dia 3 de julho que as chuvas tinham feito ceder parte do alcatrão e que, por isso, seria necessário que as autoridades competentes interviessem.

A Secretaria das Comunicações e Transportes explicou que a situação ocorreu porque as vias estavam cheias de lixo e com água acumulada da chuva intensa que caiu nos últimos dias.

A circulação na autoestrada estará cortada nas próximas duas semanas.