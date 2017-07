Chile instala semáforos para os que se distraem facilmente com o telemóvel

Numa avenida do Chile, mesmo que faça parte do grupo de peões que muitas vezes não olham para a passadeira por estar distraído com o telemóvel, já não terá risco de sofrer um acidente

A autarquia da cidade chilena de Concepción instalou semáforos na estrada a pensar nas pessoas que se distraem na hora de atravessar, sem desviarem o olhar dos seus dispositivos eletrónicos. Estas luzes horizontais ficam no campo de visão mesmo que os peões tenham o olhar fixo no ecrã do telemóvel ou tablet. Foram instalados na calçada da Avenida de Palcaví e visam diminuir o números de acidentes que ocorrem pela falta de atenção daqueles que atravessam naquela zona. De acordo com estudos realizados pelo colégio profissional de Fisioterapeutas da comunidade de Madrid, usar o telemóvel enquanto caminhamos aumenta em 40% a probabilidade se sofrermos um acidente, adianta “El País”. Estes semáforos também já foram colocados em Salamanca (Espanha), Bodengraven-Reewijk (Holanda), Augsburgo (Alemanha) e Sidney (Austrália).