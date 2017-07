16 mortos em queda de avião militar nos Estados Unidos

Aeronave caiu esta segunda-feira numa zona rural do estado sulista do Mississípi. Não há sobreviventes

Um avião Hercules C-130 configurada para efetuar reabastecimento em voo caiu esta segunda-feira num campo de soja numa zona rural do Mississípi, matando 16 pessoas.

O acidente ocorreu por volta das 16h horas locais (22h em Lisboa), na fronteira entre os condados de Sunflower e Lefrole, a norte da capital estatal Jackson.

Todas as vítimas pertenciam aos fuzileiros norte-americanos e segundo o diretor do Gabinete de Gestão de Emergências do condado de Leflore, Frank Randle, não há sobreviventes. O corpo de fuzileiros confirmou o acidente, mas não disponibilizou mais pormenores.

O comandante dos bombeiros Marcus Banks, citado pela Greenwood Commonwealth, uma editora de imprensa local, afirmou que os seus homens foram surpreendidos por "explosões de alta intensidade", provavelmente causadas pela ignição de combustível do aparelho. Adiantou que mais de 4000 litros de água foram pulverizados, num esforço para apagar o fogo.

O Governador do Mississípi, Phil Bryant, classificou o acidente e a morte das 16 vítimas "que arriscam a vida todos os dias para assegurar a nossa liberdade" como uma tragédia.