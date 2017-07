Elementos do Daesh reduzidos a algumas centenas de metros em Mossul

Os combatentes do grupo jihadista Daesh estão reduzidos a algumas centenas de metros, na zona antiga da cidade de Mossul no Iraque, onde oferecem resistência, informou hoje o comandante das Forças Antiterroristas iraquianas, Ali Awad.



Em declarações à agência noticiosa EFE, o comandante militar precisou que os radicais estão na zona de Al Midan, o seu último reduto na localidade do norte do Iraque, o principal bastião do EI.



Awad informou que os combates estão a ser muito violentos e que na zona permanecem centenas de famílias.

No sábado, o porta-voz do Comando de Operações Conjuntas, Yehia Rasul, perspetivava que uma "vitória frente ao grupo terrorista nas próximas horas, depois de limpar (de explosivos) todas as zonas de Mossul".



A mesma fonte referia, porém, que os confrontos com os elementos do EI prosseguiam em Al Maidan e noutras zonas muito limitadas na parte antiga da cidade.

A Associated Press avançava que o Daesh controla neste momento menos de um quilómetro quadrado na cidade mas que está a usar escudos humanos que impedem a utilização de bombardeamentos aéreos.

A operação para recuperar Mossul, que é a segunda maior cidade iraquiana e está sob controlo do Daesh desde o verão de 2014, começou em outubro passado.