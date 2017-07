10000 pessoas retiradas após descoberta de bomba da II Guerra Mundial na Polónia

As autoridades polacas começaram a retirar residentes de Bialystok, uma cidade no noroeste da Polónia, após a descoberta, esta quinta-feira, de uma bomba não detonada da II Guerra Mundial. Ao todo, umas dez mil pessoas (a cidade tem cerca de 300 mil) deverão ser retiradas até a bomba ter sido levada do local.



Descobertas desse género estão longe de ser inéditas na Polónia, mas é raro terem a dimensão da agora feita. A bomba, que é alemã e pesa meia tonelada, foi encontrada durante trabalhados numa estrada. Se explodisse, o seu impacto poderia fazer-se muito para além do centro do impacto.



Residentes num raio de 1.35 kms serão levados em autocarros até escolas, onde ficarão até que um veículo especial transporte a bomba para um campo de ensaios, onde ela será detonada por especialistas. Prevê-se que possam regressar a casa ainda esta noite. Um guindaste chegou já a Bialystok para erguer a bomba.



A bomba encontra-se numa zona onde as tropas alemãs e soviéticas se enfrentaram durante a II Guerra Mundial. A base de Orzysz, à qual pertencem os sapadores que vão lidar com ela, alberga hoje 800 soldados norte-americanos.



A semana passada, o presidente Donald Trump visitou a Polónia antes da cimeira do G20, fazendo um discurso que ecoou temas frequentemente defendidos pelo governo local, incluindo a necessidade de proteger a “civilização ocidental” e de limitar a emigração.