Polícia alemã detém 143 manifestantes na cimeira do G20

A cimeira das economias mais poderosas do mundo, a decorrer na Alemanha, continua a motivar fortes protestos. O número de detidos nos violentos distúrbios na cidade de Hamburgo aumentou para 143 desde quinta-feira e há 200 agentes policiais feridos. As autoridades estão em alerta para o risco de novos confrontos no último dia da Cimeira do G20.

A maioria das concentrações realizam-se este sábado no centro da cidade. Estão previstos cerca de 20 mil participantes, de acordo com dados da polícia. Há ainda outros dois protestos em curso com 1.500 a 1.000 participantes. De toda a Alemanha, foram destacados cerca de 20 agentes das forças de segurança para estarem na cidade portuária de Hamburgo por ocasião da cimeira face aos riscos de atentado e de violência.

Segundo os responsáveis locais, “os manifestantes violentos permanecem na cidade”. Por isso, é feito o apelo aos organizadores das diversas marchas previstas para este sábado para se “demarcaremÆ dos elementos radicais e comunicarem aos agentes policiais a presença destes elementos nas suas iniciativas.