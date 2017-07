“Sr. Putin, é uma honra estar consigo”: uma frase, uma imagem e um aperto de mão

Trocaram o primeiro aperto de mão há algumas horas e voltaram a estar juntos, sentados lado a lado, esta tarde, em Hamburgo. Cerca das 15h30, este segundo encontro decorria ainda e em clima de grande entendimento. “É uma honra estar consigo”, disse Donald Trump a Vladimir Putin, que retribuiu a cortesia com um “estou encantado em conhecê-lo pessoalmente, e espero que nossa reunião traga resultados".

Na Alemanha para participar na cimeira do G20, os Presidentes russo e norte-americanos estão a ser o centro das notícias em todo o mundo. A fotografia do primeiro aperto de mão aparece reproduzida em todos os meios, e as palavras trocadas estão traduzidas em todas as línguas.

Segundo o “The Guardian”, Trump também disse a Putin estar “ansioso por ver acontecer muitas coisas positivas para a Rússia e os EUA”, contornando uma questão sobre a alegada interferência de Moscovo nas presidenciais norte-americanas..

De manhã, depois da primeira troca de cumprimentos, o porta-voz do Kremlin confirmou aos repórteres que Putin estava ansioso para se encontrar com Donald Trump, dizendo que o Presidente russo tinha várias questões para colocar ao seu homólogo.

Na quinta-feira, na Polónia, Donald Trump foi particularmente duro com a Rússia, que acusou de manter um comportamento desestabilizador, referindo-se à situação na Ucrânia e ao apoio dado à Síria e ao Iraque.

O porta-voz do Kremlin detalhou que Putin está perfeitamente informado sobre as declarações em causa e que estas serão “tidas em consideração”.