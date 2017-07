G20: Putin nega acusações de interferência após ter sido “pressionado” por Trump

Donald Trump terá “pressionado Putin mais do que uma vez” sobre a interferência russa nas eleições norte-americanas, durante o encontro entre os dois líderes esta sexta-feira, à margem da cimeira do G20, que decorre em Hamburgo, na Alemanha. O secretário de Estado Rex Tillerson, que esteve presente na reunião e deu conta do sucedido aos jornalistas, disse que o Presidente russo negou qualquer envolvimento nas presidenciais. O secretário de Estado norte-americano relevou ainda que, depois do encontro, Moscovo “pediu provas do seu envolvimento” nas eleições.

Trump esteve reunido com Vladimir Putin durante cerca de duas horas, bem mais do que o estipulado (30 minutos). Foram abordados vários temas, nomeadamente a situação na Síria e na Ucrânia, “bem como outros assunto de natureza bilateral”, de acordo com o próprio Presidente russo, citado pela Associated Press. A “luta contra o terrorismo e a cibersegurança” foram outros dois dos temas abordados pelos dois líderes internacionais.

Trump e Putin terão, aliás, acordado um cessar-fogo no sudoeste da Síria, que entrará em vigor às 00h de domingo, hora local. A medida foi anunciada pelo chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, que adiantou ainda que os dois líderes comprometeram-se a garantir que “todas as partes” envolvidas no conflito vão respeitar a trégua.

O início do encontro desta sexta-feira ficou marcada pelas declarações de Trump. Sentado ao lado de Putin, o Presidente norte-americano disse ser uma “honra” estar com o seu homólogo russo e admitiu esperar “coisas muito positivas para os dois países”. Trump disse ainda estar expectante pelas “muitas coisas positivas que vão acontecer para a Rússia e para os Estados Unidos”. Sem fugir ao registo elogioso, Putin, por sua vez, disse estar “muito feliz” por conhecer Trump pessoalmente, uma que vez “que as conversas telefónicas nunca são suficientes”.