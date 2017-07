Diretora da Amnistia Internacional na Turquia detida pela polícia

Foram também detidos nove ativistas de direitos humanos, que se encontram numa ilha ao largo de Istambul. Instituição exige a libertação imediata dos prisioneiros

A Amnistia Internacional denunciou esta quinta-feira a detenção da diretora executiva da organização na Turquia e de nove ativistas de direitos humanos, que se encontram numa ilha ao largo de Istambul, exigindo a libertação imediata dos prisioneiros.

Idil Eser, diretora da Amnistia Internacional na Turquia, foi detida pela polícia na quarta-feira, na companhia de outros sete ativistas, quando se encontravam numa ação de formação sobre segurança informática em Buyukada.

Até ao momento, a polícia turca não fez qualquer comentário sobre a situação, desconhecendo-se os motivos das detenções.

“Profundamente revoltada”, a organização de direitos humanos considera esta conduta das autoridades turcas “um grotesto abuso de poder e uma escalada na repressão contra os defensores de direitos humanos no país, que se arrasta impunemente desde a detenção, a 6 de junho passado, do presidente da Direção da Amnistia Internacional Turquia, Taner Kiliç, o qual permanece em prisão preventiva por ordem do tribunal emitida a 9 de junho sob acusações injustas e infundadas”.

“Eles [defensores dos direitos humanos] devem ser libertados imediatamente e sem condições”, sublinha a organização não-governamental “sob a acusação absolutamente infundada” de envolvimento no golpe de Estado de 15 de julho de 2016, afirma a organização, em comunicado.