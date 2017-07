Durante um passeio na floresta encontrou uma bomba. E levou-a para o jardim-de-infância...

Sete décadas depois, uma bomba incendiária lançada pelos aliados sobre a Alemanha na II Guerra Mundial obriga a evacuar um jardim-de-infância

Uma criança perturbou esta quarta-feira a pacatez de um jardim-de-infância na Alemanha, ao levar uma bomba da II Guerra Mundial que encontrou na floresta, fazendo com que as instalações fossem evacuadas, informou a polícia local.

A criança descobriu a bomba incendiária durante um passeio num bosque perto da cidade de Darmstadt, no Hesse, no centro do país, antes de a levar para a escola, explicou à agência de notícias AFP a mesma fonte policial.

Um “objeto estranho” foi visto numa prateleira da escola e as educadoras chamaram, de imediato, a polícia, tendo levado as crianças para um terreno seguro que se situava próximo da escola onde costumavam brincar, mas a polícia não deu qualquer detalhe sobre a idade e o sexo da criança.

Os serviços de socorro e a polícia chegaram rapidamente ao local e conseguiram transportar em segurança a bomba, pelo que as crianças regressaram à escola.

Na Alemanha, por causa dos intensos bombardeamentos dos aliados na II Grande Guerra, os serviços de minas e armadilhas costumam neutralizar regularmente bombas que surgem em florestas, jardins, campos e mesmo por baixo de edifícios.

A maior evacuação no país ocorreu em dezembro de 2016, quando 54.000 pessoas foram forçadas a deixar suas casas em Augsburg, no sul da Alemanha.

Em maio último, 50.000 pessoas foram também retiradas no norte de Hanover, aquando da neutralização de três bombas britânicas.