O que estavam a fazer os eurodeputados Portugueses?

PS

Carlos Zorrinho – Estava na reunião do grupo de trabalho Eurolat (relações entre a Europa e a América Latina). Interveio e assistiu ao debate com Juncker a partir das 9h40, quando o grupo de trabalho finalizou a discussão sobre a Venezuela, Cuba e Mercosul.

Francisco Assis – Presidiu ao Grupo de Trabalho Eurolat, onde estiveram também Zorrinho e Manuel dos Santos.

Maria João Rodrigues – Reunião de coordenação de presidentes das comissões parlamentares, que começou às 8h.

Liliana Rodrigues – Estava em reunião nas Comissões FEMM (Direitos da Mulher e Igualdade dos Gérnero) e CULT (Cultura e Educação).

Ricardo Serrão Santos – Reunião preparatória do grupo de trabalho na Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Pedro Silva Pereira – O deputado foi convocado para uma reunião urgente com a Comissária do Comércio, Cecilia Malmstrom.

Manuel dos Santos – Participava no Grupo de Trabalho Eurolat, juntamente com Zorrinho e Assis.

Ana Gomes – Estava a trabalhar no seu gabinete nas perguntas às autoridades portuguesas no âmbito da Comissão Panama Papers.

PSD

Paulo Rangel - Presidiu a uma reunião com chefes de delegação de países médios (do Partido Popular Europeu), tendo em vista a adoção de uma posição comum no relatório sobre a futura Composição do Parlamento Europeu, cujo primeiro esboço será apresentado esta quarta numa reunião preparatória. A seguir, esteve numa reunião sobre um outro relatório sobre "mecanismo de controlo de atos de execução".

José Manuel Fernandes - Presidiu, enquanto coordenador, à reunião preparatória do Grupo PPE da comissão dos Orçamentos, que teve inicio às 9h.

Sofia Ribeiro - Estava a ultimar com os colegas da comissão de Emprego sentidos de voto sobre o relatório "Condições de Trabalho e o Emprego Precário". Participou ainda no evento "Industrial competitiveness for a social europe".

Fernando Ruas - Estava desde as 8h30 no gabinete, a preparar uma intervenção em plenário para o debate sobre "os recentes fogos florestais em Portugal e Espanha". O debate decorre esta quarta-feira e foi pedido pelo eurodeputado do PSD.

Cláudia Monteiro de Aguiar - Ausente por motivo de doença

Carlos Coelho - Reuniu-se com a deputada socialista Olga Sehnalova, para acertar alguns compromissos e posições antes de uma reunião dos relatores. Participou na reunião de "relatores-sombra" sobre o Regulamento de Cooperação entre autoridades Nacionais de Proteção ao Consumidor (Comissão do Mercado Interno e Proteção dos Consumidores).

PCP

Miguel Viegas - Esteve a preparar uma intervenção e a lista de votos para o debate seguinte. Acabou por intervir em plenário durante a parte da manhã.

João Ferreira - Esteve a coordenar uma reunião do gabinete do PCP no Parlamento Europeu, durante a qual foram analisados os relatórios em votação esta terça-feira, e definido o sentido de voto do PCP.

João Pimenta Lopes - Enquanto corelator (para o Grupo da Esquerda Unitária) da resolução sobre o Programa de Trabalho da Comissão para 2018, esteve a ultimar aspetos do processo negocial cujo prazo terminava às 12h. Esteve ainda envolvido na preparação de uma reunião de "relatores-sombra" sobre o Rendimento Mínimo do qual é relator para a Comissão do Emprego.

CDS

Nuno Melo - Esteve a preparar três debates para a RTP - gravados nos estúdios do Parlamento Europeu na terça e na quarta - tal como o debate sobre os fogos florestais marcado para o plenário de quarta. Participou ainda da Comissão de Agricultura.

BE

Marisa Matias - Presidiu das 8h às 9h, juntamente com um colega socialista, a uma audição com o Vice-Presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis, sobre os impactos das reformas estruturais nos serviços públicos nos estados-membros intervencionados pela troika. A seguir, esteve numa reunião para negociar as emendas feitas a um relatório (de que é relatora) sobre o combate às desigualdades por via do crescimento e da criação de emprego.

MPT

José Inácio Faria - Esteve em Londres, no âmbito de uma delegação do Parlamento Europeu na Organização Marítima Internacional (IMO). Segundo o gabinete do eurodeputado, o Secretário Geral do Parlamento Europeu foi previamente informado da ausência na segunda e terça-feira. José Inácio Faria chega a Estrasburgo esta quarta-feira.

No Plenário

Marinho e Pinto - Foi o único eurodeputado português a marcar presença no início do debate sobre a encerramento da presidência maltesa. Às 9 horas, estava na sala, a ouvir as críticas de Jean-Claude Juncker sobre as cadeiras vazias.