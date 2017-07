Onze mortos confirmados na Alemanha em acidente com autocarro que ardeu

Um autocarro com 46 turistas idosos e dois condutores chocou com um camião e incendiou-se de seguida

BODO SCHACKOW / Getty

Onze corpos foram encontrados no interior de um autocarro carbonizado que esteve envolvido esta segunda-feira num acidente rodoviário no sul da Alemanha, divulgou o ministro dos Transportes alemão, Alexander Dobrindt.

O mesmo responsável referiu que as equipas de socorro presentes no local do acidente continuam a procurar outras sete vítimas. As autoridades alemãs tinham indicado que existiam 18 pessoas desaparecidas.

"O calor era tal (...) que só a estrutura de aço é reconhecível. Podem imaginar o que isso significa para os passageiros que estavam naquele autocarro", disse o ministro, numa altura em que as informações disponibilizadas sobre o acidente dão conta de 30 feridos, dos quais dois estão em estado crítico.

Um autocarro com 46 turistas idosos e dois condutores chocou com um camião pouco depois das 07h locais (06h em Lisboa) e incendiou-se perto de Munchberg, não muito longe da fronteira checa, bloqueando a autoestrada A9 nos dois sentidos.

Os turistas vinham da região da Saxónia, no leste da Alemanha, precisou a polícia.

Mais de 200 pessoas foram mobilizadas para o socorro do acidente, encontrando-se no local peritos forenses e elementos da polícia criminal que procuraram desencarcerar e identificar corpos junto à carcaça enegrecida do veículo.

Contactado pela Lusa, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, afirmou que "não haverá" portugueses entre as vítimas deste acidente rodoviário.

O mesmo representante precisou que se tratava de uma "excursão de idosos que estavam a viajar de uma cidade para outra na jurisdição de Estugarda".