Oito feridos em tiroteio frente a mesquita no sul de França

Segundo os testemunhos recolhidos, pelo menos dois homens saíram de uma viatura e realizaram disparos. Possibilidade de ataque terrorista está a ser considerada

Um tiroteio ocorrido em frente a uma mesquita em Avignon, no sul de França, no domingo à noite, causou oito feridos ligeiros, informou a agência France Press, citando fonte do Ministério Público, que descartou a possibilidade de ataque terrorista.

Segundo testemunhos recolhidos no local, pelo menos dois homens saíram de uma viatura perto das 22h30 locais (21h30 em Lisboa) junto da mesquita e realizaram disparos, incluindo tiros de espingarda, indicou o Ministério Público, confirmando uma informação do jornal regional La Provence.

Nenhum dos oito feridos corre risco de vida, informou o Ministério Público.

“Pelo que sabemos, esta noite a mesquita não foi visada, os incidentes ocorreram na rua do espaço religioso, mas sem qualquer ligação”, garantiu o Ministério Público, descartando a pista terrorista.

Os testemunhos referem quatro homens dentro do carro, todos encapuzados.

A investigação foi entregue à polícia judiciária.