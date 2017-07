Trump até já espanca a CNN

A guerra do Presidente dos Estados Unidos da América com alguns órgãos de comunicação norte-americanos teve mais um episódio hoje, com Donald Trump a colocar no seu perfil do Twitter um vídeo em que se vê ele próprio a derrubar um homem, cujo rosto foi substituído pelo logotipo da CNN, e a espancá-lo com vários socos, no chão.

Em resposta, a CNN afirmou que o vídeo promove a violência contra repórteres e que o presidente "está a comportar-se de forma juvenil, bem abaixo da dignidade do seu cargo". A CNN garantiu que vai continuar a fazer o seu trabalho e que "ele deveria começar a fazer o dele". Segundo a emissora, "é um dia triste quando o presidente dos Estados Unidos encoraja à violência contra repórteres".

Segundo o site Washington Examiner, o vídeo original é de 2007, quando Trump apareceu numa sessão chamada "Battle of the Billionaires" (batalha dos bilionários), no evento Wrestlemania 23. Nessa altura Trump aparece a atacar – numa luta simulada – Vince McMahon, presidente da empresa World Wrestling Entertainment, que organiza o evento.

Já ontem, sábado, o magnata, de 71 anos, acusou os "fake media" (meios mentirosos) como os apelida, de tentar silenciá-lo, durante um discurso feito no Centro Kennedy de Artes Cénicas, em Washington, onde assistiu ao evento Celebrate Freedom Concert, dedicado a militares veteranos americanos. "As pessoas sabem a verdade. Os fake media tentaram impedir-nos de chegar à Casa Branca, mas eu sou presidente e eles não", acentuou Trump, garantindo que a sua administração "está a transferir o poder para outros pontos fora de Washington, devolvendo-o a quem ele pertence, ao povo".

Antes do video Trump já tinha escrito várias mensagens no seu perfil do Twitter, como esta: "O meu uso das redes socias não é presidencial –mas de um presidente moderno". Noutro tweet, acusa os meios de comunicação de serem "mentirosos" e de "trabalharem duro para convencer os republicanos e outros" de que ele não deve usar as redes sociais. "Mas lembrem-se que eu venci a eleição de 2016 com entrevistas, discursos e as redes socais. Tive de combater as fake news (notícias falsas]) e o fi-lo", acrescentou.

Escalada de ataques aos media

Ontem de manhã, a polémica entre Donald Trump e dois jornalistas da NBC, que conduzem o programa "Morning Joe", já tinha ganho um novo capítulo, com Trump a tweetar: "O maluco do Joe Scarborough e Mika (Brzezinski), burra como uma pedra, não são más pessoas, mas o seu programa de baixas audiências é controlado pelos seus chefes da NBC. É pena!". Num outro tweet, o presidente dos EUA escreveu que a jornalista Greta Van Susteren, que deixou a MSNBC esta semana, foi demitida "pelos seus chefes descontrolados na NBC e Comcast porque se recusou a compartilhar o 'ódio a Trump'!".

Mas não fica por aqui. Ainda num outro tweet, de sábado, o bilionário afirmou estar "muito contente que a CNN tenha ficado finalmente em evidência pelas (suas) notícias falsas e jornalismo de lixo". Era "questão de tempo", acrescentou, referindo-se aa facto da cadeia norte-americana ter tirado do ar uma reportagem que afirmava que o Congresso estaria a investigar um fundo de investimento russo com ligações a funcionários de Trump. A CNN tirou o artigo do ar um dia depois, dizendo que não atendia aos padrões editoriais e três jornalistas pediram a demissão na sequência do caso.

Alguns republicanos, mas sobretudo os democratas já vieram a público criticar estas atitudes do presidente norte-americano que não parece dar ouvidos a nada, nem a ninguém.