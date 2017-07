Milhares protestam nas ruas de Londres contra austeridade do Governo britânico

Milhares de pessoas protestaram hoje, nas ruas de Londres, contra as medidas de austeridade do Governo conservador de Theresa May, que atravessa uma crise de liderança desde as eleições legislativas de 08 de junho.

Nestas eleições, o Partido Conservador perdeu a maioria absoluta.

Hoje, na capital britânica, os manifestantes marcharam atrás de uma grande faixa em que se lia "Tories, fora" ou empunhando cartazes com palavras de ordem como "Os cortes custam vidas", numa referência à política de austeridade dos conservadores, no poder desde 2010.

Segundo um dos organizadores da manifestação, o movimento anti-austeridade People's Assembly, o incêndio na torre de apartamentos Grenfell, onde morreram pelo menos 80 pessoas, "é o mais trágico exemplo das consequências da austeridade".

Os moradores que escaparam às chamas acusam os administradores do edifício de terem poupado nos materiais de construção à custa da sua segurança, por serem pessoas com poucos recursos financeiros.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, obteve na quinta-feira, à justa, um voto de confiança do parlamento, graças ao apoio do Partido Unionista Democrático, da Irlanda do Norte.

O Governo deu, na quarta-feira, os primeiros sinais de flexibilização da sua política de austeridade ao admitir que poderá rever em alta os salários dos trabalhadores do setor público.