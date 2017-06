Várias pessoas feridas em tiroteio num hospital em Nova Iorque

Segundo a polícia, o atirador morreu no local. Seria um antigo funcionário do hospital

Várias pessoas ficaram feridas esta sexta-feira num tiroteio no Bronx Lebanon Hospital, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. A polícia local diz que o número de feridos pode variar entre quatro e seis.

Segundo o porta-voz da NYPD, J. Peter Donald, citado pela CNN, o atirador morreu no local e tratava-se de um antigo funcionário daquela unidade hospitalar.

O tiroteio começou às 14h45 (19h45 em Lisboa), quando o homem entrou no hospital armado com uma espingarda e vestido com a farda de médico.

Segundo o “The New York Times”, o atirador foi identificado como Henry Bello, que surge no site do hospital como um dos médicos da especialidade de medicina familiar.

em desenvolvimento