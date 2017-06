Líbano: bombistas suicidas fazem-se explodir durante operações do Exército

Cinco bombistas suicidas fizeram-se explodir esta sexta-feira durante operações contraterroristas do Exército em campamentos de refugiados, fazendo pelo menos sete feridos entre os militares, indicou o Exército em comunicado.

As operações do Exército destinadas a prender "terroristas e apreender armas" foram efetuadas em dois acampamentos na região de Aarsal, no nordeste do país, junto à fronteira síria, segundo a mesma nota.

"Durante incursões ao acampamento de Al-Nour, um bombista suicida fez detonar o cinto de explosivos à chegada dos militares do Exército. Três soldados ficaram feridos, mas não correm perigo", acrescentou.

Outros três bombistas suicidas fizeram-se explodir, sem causar feridos.

O Exército apreendeu quatro engenhos explosivos, de acordo com o comunicado.

No acampamento de d'Al-Qariya, "um dos terroristas acionou o cinto de explosivos", também sem causar feridos.

Mais quatro soldados ficaram feridos, depois de "um outro terrorista ter lançado uma granada".