Detido homem que tentou atropelar pessoas junto a mesquita nos subúrbios de Paris

O indivíduo foi travado pelas barreiras de segurança que se encontravam perto do estacionamento no local. Não há registo de feridos

Um indivíduo foi detido esta quinta-feira em Creteil, nos arredores de Paris, após ter tentado atropelar várias pessoas junto a uma mesquita local.

Segundo a imprensa francesa, o atacante, de 43 anos, conduzia um jipe e pretendia atropelar os muçulmanos que se deslocavam para a mesquita. No entanto, foi travado pelas barreiras de segurança que se encontravam perto do estacionamento. Não há registo de feridos.

Desconhecem-se ainda as motivações do indivíduo, mas segundo uma fonte citada pelo “Parisien”, o objetivo era vingar-se dos atentados de Paris. As autoridades já estão a investigar o caso.

O presidente do Observatório Nacional contra a Islamofobia no Conselho Francês da Fé Muçulmana (CFCM), Abdallah Zekri, disse à AFP que esta tentiva de ataque exige que seja reforçada a segurança junto aos locais de culto. “O que aconteceu em Créteil parece justificar os receios da comunidade muçulmana após o ataque perto da mesquita de Finsbury Park em Londres”, frisou o responsável.

No passado dia 19, um indivíduo atropelou os fiéis que saiam da mesquita de Finsbury Park, em Londres. O incidente causou um morto e 10 feridos.