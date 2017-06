Venezuela. Cinco mortos nas últimas 24 horas

Duas mortes ocorreram em Petare e Anzoátegui (leste de Caracas), as restantes ocorreram em Barquisimeto (centro do país), Maracaibo (oeste) e em Cumaná (leste).

Na Venezuela, as manifestações a favor e contra o Presidente Nicolás Maduro intensificaram-se desde o dia 1 de abril, depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter divulgado duas sentenças que limitavam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assumia as funções do Parlamento.

Entre queixas sobre o aumento da repressão, os opositores manifestam-se ainda contra a convocatória de uma Assembleia Constituinte, feita a 1 de maio pelo Presidente Nicolás Maduro.