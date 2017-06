Trump e Putin terão encontro bilateral à margem da cimeira do G20

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai reunir-se com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, à margem dos encontros do G20, numa tentativa de construir uma relação "mais construtiva", não estando para já definidos os assuntos em agenda.

Trump viaja na próxima quarta-feira para a Polónia, a primeira etapa da sua viagem por países europeus, para depois participar, em Hamburgo, na reunião das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, mais conhecida por cimeira do G20.

Sobre a tão esperada reunião de Trump e Putin, o principal assessor da Casa Branca para a Segurança Nacional, general H. R. McMaster, adiantou, em conferência de imprensa, que o Presidente norte-americano foi muito claro ao afirmar que pretende uma relação "mais construtiva" com a Rússia.

No entanto, Trump deixou também aos seus aliados europeus a garantia de que "fará o necessário para confrontar o comportamento desestabilizador de Moscovo".

Ainda assim, McMaster afirmou que a relação com a Rússia "não é diferente" da que o Presidente Trump procura com outros países, já que vai procurar abordar os problemas, mas também "explorar as oportunidades" com Moscovo.

Questionado sobre se Trump irá abordar com Putin o tema das supostas ingerências russas nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, o principal assessor económico da Casa Branca, Gary Cohn, adiantou que a agenda com os temas a tratar entre Trump e Putin não está finalizada.

Além do encontro com Putin, Donald Trump vai aproveitar a cimeira do G20 para um encontro com o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, o primeiro entre ambos depois do chefe de Estado mexicano ter cancelado uma visita oficial à Casa Branca no início do ano por causa das tensões à volta da intenção da administração Trump em construir um muro na fronteira comum.

Além da insistência de Trump de que seria o México a pagar a construção do muro, o Presidente mexicano acusou os Estados Unidos de práticas comerciais injustas.

Ambos os países preveem começar em agosto a renegociação do Tratado Norte-Americano de Comércio Livre, do qual também faz parte o Canadá.