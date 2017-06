Mossad cria fundo para investir em ‘startups’

A Mossad criou um fundo para investir em startups na área da tecnologia. O serviço de espionagem israelita, conhecido pela sofisticação dos seus procedimentos e pelas operações polémicas, incluindo assassínios que leva a cabo em diversas partes do mundo, anunciou publicamente a sua intenção de favorecer a criação de tecnologias que lhe possam ser úteis, e não só.

Num país onde a segurança é uma preocupação constante e as startups são um sector vibrante, com investimentos na ordem das centenas de milhões de dólares, existem mais de 450 empresas de cibersegurança. “A Mossad continuará a ser sofisticada, ousada e inovadora”, garante o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, num vídeo com cenários futuristas que foi posto na internet. O novo fundo chama-se Libertad Ventures.

As principais áreas em que a Mossad está interessada são a robotização, a miniaturização e a encriptação, bem como tecnologias para analisar documentos – em hebraico e noutras línguas – e realizar operações em silêncio. Outra área de interesse são as “tecnologias inovadoras para identificação automática de características de personalidade (perfil de personalidade) com base no comportamento e atividades online”, segundo o anúncio agora feito.

Um modelo já aplicado pela CIA

A ideia é investir até dois milhões de shekels (cerca de 500 mil euros) por empresa, recebendo em troca os direitos de exploração das tecnologias em causa, mas sem assumir participação no capital social. É o modelo já utilizado há algum tempo pela CIA. Um elemento essencial dele é que as empresas continuam a poder explorar livremente os seus produtos no mercado.

“A Mossad quer encorajar a inovação e a criação de tecnologias pioneiras”, explica o Libertad. Os convites à apresentação de propostas serão feitos publicamente, e nada indica que não fiquem abertos a empresas de fora do país.

Em janeiro, a agência já tinha participado na conferência CyberTech anual com um stand de recrutamento. O vídeo agora na internet mostra, entre outras coisas, uma mulher num café cuja lente de contacto vai fazendo análise biométrica de quem passa na rua. A certa altura alguém é identificado, e aparece a indicação “Missão Aprovada”. Só não se explica qual é a missão…