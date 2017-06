Filho de espiões que viviam nos EUA sob identidades falsas recupera a nacionalidade original: a canadiana

Os pais de Alexander nunca contaram aos filhos que na verdade eram russos. Quando o esquema foi descoberto, a família inteira foi expulsa

Alexander Foley – ou, mais precisamente, Alexander Vavilov –, filho de um casal de espiões russos que viveram décadas no Canadá e nos EUA sob identidade falsa antes de serem descobertos e expulsos em 2010, conseguiu restaurar a sua cidadania canadiana.

Alexander e o seu irmão Tim tinham sido obrigados a acompanhar os pais quando estes regressaram à Rússia, mas contestaram a decisão em tribunal, alegando que não sabiam que os pais eram russos e não tinham qualquer relação com esse país. Ao fim de uma longa batalha, um dos irmãos teve sucesso, e o outro poderá em breve seguir-lhe os passos.

A história vem direta e literalmente dos tempos da Guerra Fria. Nos anos 80, ao abrigo de um programa ultrassecreto que a URSS mantinha, Andrei Bezrukov e Elena Vavilova, dois espiões do SVR (uma das agências componentes do KGB) foram enviados para o Canadá usando as identidades de Donald Heathfield e Tracey Ann Foley, dois canadianos mortos.

O objetivo era construirem um percurso pessoal credível que lhes permitisse mais tarde emigrar para os EUA. E assim aconteceu. Os dois estudaram e tiveram empregos nesse país, antes de irem viver para o país vizinho, mais tarde.

Sucede que, entretanto, tinham nascido e sido registados os dois filhos, quando ainda estavam no Canadá. Ao que tudo indica, estes jamais foram informados sobre o esquema. Na tranquila área de Boston, onde viviam, cresceram como jovens americanos típicos, sem nada de particular que os distinguisse. O pai era funcionário numa consultoria, e tinham uma vida confortável.

Até ao dia em que um contingente do FBI lhes entrou de repente em casa, e prendeu os pais. Tinham sido denunciados por um agente russo que se passara para o lado ocidental.

“Responsabilizar crianças é errado”, diz o advogado

Os irmãos foram alojados num hotel previamente reservado, ficando a casa vedada durante o longo tempo que duraram as buscas. Segundo mais tarde contaram, até a PlayStation foi levada. Tim e Alexander, então com 16 e 20 anos, tiveram de sobreviver com o dinheiro que lhes restava no bolso.

Semanas depois, após a típica troca de espiões que costuma haver nestes casos, a família inteira foi viver para a Rússia. O programa secreto do SVR tinha continuado mesmo depois de o país que originalmente os empregava ter deixado de existir.

Uma vez em Moscovo, Bezrukov foi trabalhar para uma empresa petrolífera dirigida por um magnata próximo do Presidente Putin. O governo canadiano revogou a cidadania de Tim e Alexander, alegando que os pais eram agentes de um governo estrangeiro e que a sua descendência não estava excluída das respetivas consequências. Mas o advogado dos irmãos recorreu, argumentando que essa decisão era uma injustiça.

“Se as crianças cometeram um crime, acusem-nas e responsabilizem-nas. Punir crianças pelos atos dos seus pais é moral e legalmente errado”, disse o advogado.

Em 2014, Alexander tinha mudado oficialmente o apelido para Vavilov, por pensar que isso facilitaria a restauração da sua nacionalidade canadiana, mas não teve sucesso. Agora, finalmente, um tribunal de recurso deu-lhe razão.