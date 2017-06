Cinco tchetchenos condenados pelo assassínio de Boris Nemtsov

Cinco tchetchenos foram esta quinta-feira declarados culpados pelo assassínio de Boris Nemtsov, o líder da oposição russa, a 27 de fevereiro do ano passado. O veredito foi anunciado num tribunal de Moscovo, depois de se ultrapassar um bloqueio que impedia os jurados de chegar a acordo. A solução foi eles responderem individualmente a 26 perguntas de um juiz.

Boris Nemtsov, que foi vice-primeiro ministro no tempo de Boris Yeltsin e chegou a ser considerado um potencial sucessor dele, foi morto a tiro numa ponte em frente ao Kremlin quando regressava a casa após na companhia de uma mulher. Na altura o assassino, que o abateu por trás, conseguiu entrar num carro e fugir. A facilidade com quem se pôde cometer um tal crime naquela que é talvez a zona da Rússia com mais câmaras a filmar levantou suspeitas sobre envolvimento oficial, até por Nemtsov haver anunciado pouco antes que estava a preparar um dossier fortemente comprometedor relacionado com a guewrra na Tchechénia.

As autoridades não demoraram a prender e acusar cinco suspeitos. Um antigo oficial de um batalhão militar na Tchetchénia, Zaur Dadayev, foi identificado como o autor material do crime. Os outros quatro ter-lhe-ão fornecido apoio de vários tipos e ajudado a seguir Nemtsov naquela noite de fevereiro. Durante o julgamento, os réus garantiram que as suas confissões tinham sido obtidos por meios violentos.

Pela sua parte, o advogado da família de Nemtsov manifestou-se desapontado: “Não podemos dizer que ficámos satisfeitos. O principal é que nem os organizadores nem quem ordenou o crime foi apanhado”.

Esse desfecho repete o que aconteceu com outros assassínios notórios de figuras da oposição, por exemplo o da jornalista Anna Politovskaya, morta a tiro à porta do seu apartamento em 2006. Também nesse caso os alegados executores eram residentes da Tchetchénia, mas o papel que terá desempenhado por um ex-coronel russo no crime deixou muitos aspetos por esclarecer.