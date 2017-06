China fornece armas às Filipinas como ajuda contra ameaça islâmica

O envio de espingardas de assalto e de tiro de precisão, além de munições, são o primeiro exemplo de ajuda militar chinesa desde que o Presidente Rodrigo Duterte começou a trocar a tradicional aliança com o EUA por uma maior proximidade a Pequim.

O carregamento de armas, no valor de cerca de 50 milhões de iuans, (cerca de 7 milhões de euros), marca segundo o Presidente filipino "o início de uma nova era nas relações filipino-chinesas.

As tropas filipinas lutam há mais de um mês para expulsar os extremistas aliados do autodenominado Estado Islâmico (Daesh) da cidade de Marawi. Mas, apesar dos fortes ataques aéreos e dos pesados bombardeamentos da artilharia filipina, Manila ainda não conseguiu obter o controlo da reagião.

Cerca de 400 pessoas foram mortas, incluindo 290 militantes e 70 tropas, de acordo com oficiais. Dos 200 mil habitantes de Marawi, a maioria fugiu e grande parte da cidade está em ruínas.

As Filipinas, que têm um tratado mútuo de defesa com os EUA, há muito que confiam o suporte de armamento fornecido pelos americanos.

Mas as críticas norte-americanas à emblemática guerra contra a droga empreendida por Duterte levaram Manila a procurar ajuda na China e na Rússia.

Ainda assim, no início deste mês o governo norte-americano enviou armas novas às Filipinas depois de Rodrigo Duterte reclamar com equipamentos militares de "segunda mão".

O embaixador chinês Zhao Jianhua, que entregou formalmente as armas, disse que um "segundo lote" de armas seria entregue brevemente.

"O fornecimento não é grande, mas é grande no sentido em que marca uma nova era nas relações entre os nossos dois exércitos", disse Jianhua.

O cerco militar sem precedentes em Marawi provocou receio de que o grupo do Estado islâmico esteja a implementar o conflito muçulmano no sul das Filipinas para criar um ponto de apoio no Sudeste Asiático. Os militares dos EUA encaminharam um avião de vigilância P3 Orion para Marawi a pedido das forças armadas filipinas. A Austrália também planeia enviar dois aviões militares de vigilância.