Alemanha vota lei que multa comentários de ódio na internet

Se as empresas que disponibilizam redes sociais não forem eficazes a remover conteúdos de ódio ou fake news (notícias falsas) podem ter de enfrentar multas até 50 milhões de euros. É isto que está previsto numa lei que vai ser votada esta sexta-feira no Parlamento alemão (Bundestag), a última sessão antes do verão e das eleições em setembro.

A lei, que prevê a aplicação de uma multa aos sites que não removam rapidamente estes conteúdos, considerados “ilegais”, já mereceu críticas por parte dos gigantes tecnológicos, investigadores e defensores de Direitos Humanos.

“Esta censura preventiva vai interferir com o direito de procurar, receber e transmitir informação de todos os tipos na internet”, afirmou o David Kaye, especialista independente para a liberdade de expressão das Nações Unidas, citado pela Associated Press. Já no início do mês Kaye alertara o Governo alemão para o facto de os critérios para a retirada de conteúdos serem “vagos e ambíguos” e de a lei colocar a censura nas mãos de empresas privadas.

Empresas como o Facebook e o Twitter garantiram que estão a tentar encontrar a melhor forma de lidar com estes conteúdos ilegais, tendo já alcançado “progressos substanciais” na sua remoção.

A lei foi desenhada pelo ministro da Justiça alemão, o social-democrata Heiko Maas, na sequência do aumento do discurso de ódio anti-imigração com a crise de refugiados que chegou à Europa. Maas acusa as redes sociais de falharem na prevenção da divulgação do conteúdo de ódio.

A lei prevê, entre outras coisas, que todas as redes sociais com mais de dois milhões de utilizadores tenham que criar um canal destinado a analisar queixas de conteúdo potencialmente ilegal e que, caso se confirme, este deverá ser removido no prazo de sete dias (ou 24h em casos considerados mais críticos, como a negação do Holocausto). As empresas podem ainda delegar os processos de análise para uma entidade independente, supervisionada pelo Ministério da Justiça – uma medida introduzida para acalmar os opositores.

“A liderdade de opinião acaba onde começa a lei criminal”, declarou recentemente Maas. “Apelos ao suicídio, ameaças, insultos, incitamento ao ódio ou negação do Holocausto não são manifestações de liberdade de expressão, mas ataques à liberdade de expressão dos outros.”