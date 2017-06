Três polícias de Chicago acusados de mentir sobre morte de adolescente com 16 tiros

Três polícias de Chicago foram indiciados terem conspirado para encobrir o que aconteceu no momento em que um quarto agente atirou 16 vezes sobre um adolescente afro-americano, a 20 de outubro de 2014, causando--lhe a morte. A acusação, divulgada na terça-feira ao final do dia, alega que um agente ainda no ativo e dois ex-polícias mentiram sobre os acontecimentos desse dia, quando Jason Van Dyke, caucasiano de 37 anos, matou Laquan McDonald, de 17.

A versão dos polícias prevaleceu até ser divulgado, em 2015, o vídeo filmado pela câmara do carro patrtulha, no qual se vê o adolescente cair no chão depois de ter sido alvejado, aparentemente incapacitado, e o agente continuar a disparar tiro atrás de tiro sobre o seu corpo.

A acusação alega ainda que os três agentes mentiram quando disseram que McDonald ignorou as ordens verbais de Van Dyke e que deles mentiu num relatório em que afirmou que os outros dois foram atacados pelo adolescente.

Patricia Brown Holmes, procuradora especial designada para investigar este caso, afirma num comunicado que os três agora acusados – David March, Joseph Walsh e Thomas Gaffney – "coordenaram as suas atividades para se protegerem a eles e a outros membros do Departamento da Polícia de Chicago". "A acusação deixa claro que estes réus fizeram mais do que simplesmente obedecer a um 'código de silêncio' não oficial", declarou Holmes.

Eles "criaram relatórios nas primeiras horas e dias após o assassínio de Laquan McDonald, que continham informações falsas importantes", lê-se na acusação em que o trio é indiciado pelos crimes de obstrução da justiça, má conduta oficial e conspiração.

De acordo com a Associated Press, os três agentes terão começado a conspirar quase imediatamente após os disparos, de forma a "esconderem os factos verdadeiros em torno do assassínio de Laquan McDonald" e a "proteger o colega de uma investigação criminal". A acusação alega que o grupo entendeu que se o vídeo e outras evidências se tornassem públicas, isso "levaria inexoravelmente a uma investigação criminal completa por um órgão independente e prováveis acusações criminais".

Van Dyke foi acusado no mesmo dia em que, por ordem de um juiz, foi tornado público o vídeo do incidente.

Se forem condenados, os três polícias de Chicago podem enfrentar penas de prisão efetiva de vários anos. Só a acusação de má conduta pode levar a uma pena máxima de cinco anos de prisão e uma multa de 25 mil dólares (22 mil euros).