Há uma “vacina” para travar ataques de ransomware como o WannaCry e o GoldenEye

Investigadores da área de cibersegurança dizem ter descoberto uma "vacina" capaz de impedir grandes ciberataques de ransomware como aquele que, na terça-feira, foi lançado contra dezenas de organizações espalhadas pelo mundo, na Rússia, na Ucrânia, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos.

Essa "vacina", na forma de um único ficheiro, tem a capacidade de impedir que as máquinas fiquem infetadas por vírus de ransomware como o GoldenEye, uma variante do Petya usado no ataque desta terça-feira, ou o WannaCry, usado num outro ciberataque há duas semanas. Contudo, os especialistas ainda não conseguiram descobrir um "kill switch", ou seja, uma forma de impedir que os vírus se alastrem a outros computadores vulneráveis em ataques desta natureza — normalmente executados através do envio do vírus por correio eletrónico, um email de "origem desconhecida" com um anexo que os utilizadores abrem por erro ou desconhecimento.

Dado que o valor exigido pelos responsáveis do roubo de dados — 300 dólares em bitcoin — é muito reduzido, alguns analistas estão a especular que o ciberataque desta terça-feira, à semelhança do WannaCry a 11 de junho, teve como objetivo espalhar o caos em importantes sistemas informáticos mundiais ou servir um propósito político. "Este parece ter sido um ataque sofisticado cujo objetivo é gerar o caos, não fazer dinheiro", defende à BBC Alan Woodward, professor de ciência de computação na Universidade de Surrey.

Entre as vítimas do mais recente ataque cibernético contam-se o banco central da Ucrânia, a gigante petrolífera russa Rosneft, a empresa de marketing e publicidade britânica WPP, a sociedade de advogados norte-americana DLA Piper, a farmacêutica norte-americana Merck e o grupo industrial francês Saint-Gobain — a par de pelo menos um hospital da cidade de Pittsburgh, no estado americano da Pensilvânia.

A “vacina” perfc

Esta terça-feira, o site de notícias de cibersegurança Bleeping Computer explicou como se pode travar ataques como aquele que foi lançado ontem à escala global — através de um ficheiro só de leitura batizado perfc, que se instala na pasta "C:\Windows" dos computadores.

Outros especialistas da área confirmam que é uma solução possível, mas dizem que tem eficácia limitada, porque só protege os computadores em que o ficheiro esteja alojado. Até agora, os especialistas ainda não conseguiram perceber como podem travar completamente este tipo de ataques com ransomware.

"Apesar de tornar a máquina 'imune', ela continua a ser um 'veículo' (usando uma analogia biológica)", explica Woodward. "Vai, ainda assim, agir como uma plataforma para espalhar o ransomware a outras máquinas conectadas na mesma rede."

Para a vasta maioria dos utilizadores, aponta a BBC, ter a última versão do Windows instalada é suficiente para prevenir que o ataque se conretize caso o vírus infete os seus computadores pessoais.

Os especialistas dizem que o alastramento deste novo tipo de ransomware parece dar-se de forma muito mais lenta do que o WannaCry, o vírus usado no ciberataque de há duas semanas, com uma análise preliminar do código a demonstrar que o ataque de ontem não passou por alastrar o vírus a outras redes que não aquelas que foram definidas como alvos.

Por esse motivo, apontam, é improvável que se venha a assistir a mais e piores consequências do ataque de terça-feira a menos que o vírus seja modificado. "Há um baixo risco de novas infeções mais de uma hora depois do ataque", sugere o blogue especializado MalwareTech.