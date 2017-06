Reino Unido. Não acordem o elefante (jurídico) adormecido

Se poucos questionam que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) vá ser um imbróglio, há poucos domínios em que resolver o quebra-cabeças vá ser tão complicado como no das leis. “O Brexit é um monstro”, afirma Kieran Bradley, consultor do Tribunal de Justiça da União Europeia para os assuntos do Brexit. O perito consegue, ainda assim, ver consequências positivas, acreditando que as dificuldades que aguardam os britânicos possam fazer os demais cidadãos europeus “pensar no valor acrescentado” que a pertença à UE assegura.

Numa palestra na Universidade Católica, onde leciona, Bradley defendeu esta tarde que a prioridade das negociações deverá incidir sobre três aspetos: “as pessoas, o dinheiro e a Irlanda”. Pouco amigo das metáforas que têm sido usadas para descrever o Brexit (“duro”, “suave”, “choque de comboios”, “bala disparada”), abre exceção para a do divórcio, que lhe parece aplicável. “Pessoas, dinheiro e Irlanda são um pouco como filhos, pensão e casa”, explicou.

Com notável humor, o jurista irlandês deu como exemplo “uma hipotética política britânica jubilada, Theresa May, que escolha viver em Lisboa” após deixar o cargo. Poderá, de repente, ver-se sem os direitos conferidos pela cidadania europeia, caso o Reino Unido abandone a UE sem um acordo, como o Tratado de Lisboa prevê que aconteça, num prazo de dois anos, caso as negociações falhem? Esta questão é bem real para os três milhões de cidadãos comunitários que vivem no Reino Unido e para os cerca de um milhão de britânicos residentes nos restantes 27 países da EU. “Michael O’Leary [diretor da Ryanair] dizia-me há tempos que os seus aviões podem deixar de ter autorização, de um dia para o outro, de descolar de aeroportos britânicos”, contou, para ilustrar o potencial disruptivo do Brexit.

Quer a primeira-ministra britânica quer o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, reconhecem a urgência do assunto. May fez, esta semana, uma proposta que “vai ao encontro dos desejos de Bruxelas”, afirma Bradley, no que toca a afirmar que ninguém perde o direito de permanência. Subsiste, porém, a questão jurídica: como compatibilizar isso com o desejo de Londres de abandonar a jurisdição do Tribunal de Justiça da UE (TJUE)? O orador dá um exemplo prático: tendo um filho prestes a concorrer a uma universidade no Reino Unido, não faz ideia se irá pagar propinas como britânico, europeu ou estrangeiro, e os valores diferem.

Bradley explicou também a “fatura do divórcio” que as instituições europeias têm insistido em que Londres liquide antes de se pensar em qualquer futura relação comercial, e para a qual têm sido avançados valores que vão de 60 a 100 mil milhões de euros. Figuras do Governo britânico (que não May) têm rejeitado esta soma, mas o certo é que a UE tem muitos programas multianuais em que há compromissos assumidos e que não se coadunam com uma retirada súbita do contributo do Reino Unido para o orçamento comunitário.

Catástrofe económica à vista para a Irlanda?

No que diz respeito à sua Irlanda natal, Bradley prevê grande perturbação económica caso não haja acordo. Recorda que 40% das exportações da República vão para o Reino Unido e que ficariam sujeitas às tarifas da Organização Mundial do Comércio (que atingem os 60 a 70% para certos produtos) em caso de Brexit “sem rede”. Pior ainda ficaria a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido e escoa para a UE 50% do que vende ao estrangeiro, 30% dos quais para a Irlanda. Faltam à região, evidentemente, outros mercados, por motivos de geografia e dimensão.

O ex-ministro Miguel Poiares Maduro, que interveio na sessão, frisou que além das finanças, o Brexit pode afetar muito significativamente o processo de paz norte-irlandês, sobretudo se voltar a haver uma fronteira vigiada entre a região e o resto da ilha. Bradley rejeitou a hipótese levantada pelo português de que a Irlanda do Norte e a Escócia (que votaram contra a saída no referendo de 23 de junho de 2016) pudessem permanecer na UE apesar da saída do resto do país.

Maduro, também docente da Católica, admite que o Brexit possa ter volta atrás, citando como “argumento forte” um processo levado aos tribunais com o fundamento de que ao excluir da consulta popular os britânicos residentes no estrangeiro, o Governo de David Cameron violou os seus direitos. O jurista irlandês está menos convencido das consequências práticas dessa questão. Concorda, porém, com a afirmação do luso de que “não há um mandato claro para a negociação”, sobretudo depois das desastrosas (para May) eleições legislativas antecipadas de 8 de junho. Celebradas por vontade da governante, deixaram o seu Partido Conservador sem maioria absoluta e a depender de um pequeno partido de direita norte-irlandês.

Para Bradley, as conversações até 29 de março de 2019 (dois anos após a invocação do artigo 50 do Tratado de Lisboa pelo Governo do Reino Unido) “obrigam a UE a apresentar-se unida”. Isso não quer dizer, todavia, que a unidade se mantenha ao longo de todo o processo. A rutura representada pelo Brexit também exige que os 27 “pensem no seu modus operandi”, tendo a vantagem de tornar mais visíveis as vantagens de estar na UE, por contraste com o imbróglio gerado pela decisão britânica.

Importa-se de sair da sala?

Entre os dilemas que estão por resolver, o orador destacou o de saber se a intenção expressa por Londres em março último pode ser, em teoria, unilateralmente revogada. Bradley recorda que o direito de um Estado sair ou não voluntariamente de uma união foi uma das razões para a Guerra Civil americana.

A exclusão do Reino Unido das reuniões do Conselho Europeu sobre o Brexit é outro nó górdio, dada a dificuldade em decidir até onde vão os assuntos em que Londres tem conflito de interesses, sendo que o país permanece, pelo menos até 2019, membro de pleno direito da UE. E, mesmo que haja acordo entre as duas partes, está por saber se ele é sindicável pelo TJUE, dado que não é, até à saída efetiva, um acordo entre a UE e um país terceiro. É por isto que Bradley fala o Brexit como do “elefante” que está em todas as salas. Fale-se do que se falar, no âmbito europeu este é o acontecimento que define o momento presente.