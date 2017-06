Prédio com revestimento igual a torre Grenfell evacuado na Alemanha

A cidade alemã de Wuppertal decidiu esta terça-feira evacuar um edifício de habitação com 11 andares cujo revestimento exterior é semelhante ao da torre londrina de Grenfell, que ardeu totalmente a 14 de junho fazendo pelo menos 79 mortos.

As autoridades locais de Wuppertal indicaram que o risco de incêndio no edifício foi reavaliado após a tragédia ocorrida em Londres, noticiou a agência dpa, citada pela Associated Press.

Haverá alojamento temporário disponível para os residentes, que poderão regressar aos respetivos apartamentos assim que ficar concluída a remoção do isolamento exterior do prédio. Ao todo, pensa-se que são 72 pessoas as afetadas pela operação.

Painéis de um compósito de alumínio e polietileno altamente inflamável usados como revestimento das paredes exteriores de edifícios são apontados como a causa provável da rápida propagação das chamas que encurralaram, em Londres, os residentes em suas casas antes que os bombeiros conseguissem acudir-lhes, na madrugada de 14 de junho.