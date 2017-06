Coronel ucraniano morre em explosão de automóvel em Kiev

Um carro explodiu na captal ucraniana, Kiev, matando um oficial dos serviços militares de informação. A morte de Maksim Shapova foi confirmada esta terça-feira pelo ministro ucraniano da Defesa, Stepan Poltorak.

"Como resultado da explosão, morreu o coronel Maksim Shapova, elemento dos serviços militares de informação do Ministério da Defesa", disse Poltorak.

Na explosão, que o Governo diz ter sido um "ato terrorista", um outro cidadão ficou ferido.

Desde o início dos combates com separatistas pró russos no leste da Ucrânia, em 2014, têm aumentado os incidentes envolvendo explosivos fora da zona de conflito. Porém, são raros os casos com carros-bomba.

O último grande incidente em Kiev aconteceu em Julho do ano passado, quando foi assassinado o jornalista Pavel Sheremet, também vitimado pela explosão de um carro.