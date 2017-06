Forças iraquianas confiantes que batalha de Mossul está perto do fim

As forças iraquianas recuperaram já dois terços do centro antigo da cidade de Mossul, foi anunciado este domingo. "Apenas uma pequena parte” permanece sob domínio do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), “especificamente a Cidade Velha”, revelou o Tenente-General iraquiano responsável pela unidade de combate ao terrorismo (CTS).

Segundo Abdul Ghani al-Assadi, de um ponto de vista militar o Daesh está derrotado. "Perdeu o seu espírito de luta e o seu equilíbrio, estamos a contactá-los para se renderem ou morrerem."

O Estado Islâmico tentou capturar zonas fora da Cidade Velha no final deste domingo, mas as tentativas dos jihadistas não tiveram sucesso. O CTS está a liderar a batalha na cidade que pousa sob a margem oeste do rio Tigre, disse ainda.

A coligação internacional liderada pelos Estados Unidos fornece apoio aéreo e terrestre na ofensiva que dura há oito meses.

O confronto já causou enormes estragos, como a destruição da Grande Mesquita de Al-Nuri e do emblemático minarete inclinado, onde o supostamente falecido Abu Bakr al-Baghdadi se pronunciou califa há três anos.

As tropas iraquianas estrategicamente capturaram al-faruq, uma rua principal que divide a Cidade Velha, para pressionar o terreno a este em direção ao rio. "Será o episódio final" garante o militar.