Corpo de Dali será exumado para realização de teste de paternidade

Maria Pilar Abel Martínez, nascida em Girona em 1956, afirma ser fruto do caso que a mãe, uma criada, manteve com o pintor Salvador Dali, em 1955

Martínez, taróloga, afalou na situação pela primeira vez há cerca de dois anos. A espanhola afirma que a mâe, Antonia, trabalhou para uma família em Cadaqués, perto de uma das casas do pintor, tendo a ligação acontecido nessa altura. Mais tarde saiu da cidade e casou com outro homem.

De acordo com Martínez, a mãe mencionou várias vezes que ela seria filha de Dali, o que outras pessoas ouviram também . Para ser mais parecida com ele, "a única coisa que sinto falta é um bigode," disse Antonia , citada pelo diário espanhol “El Mundo”.

Na altura do alegado caso, o pintor estaria casado com Gala Dali, considerada a musa de muitos escritores e pintores na época, mas com quem não teve filhos.

Maria Martínez já passou por dois testes de paternidade, ambos em 2007, ainda que nunca tenha recebido os resultados.

O processo que moveu é contra o Estado espanhol, ao qual Dali deixou a sua propriedade. Se o teste de paternidade agora requisitado provar que o pintor é mesmo pai da taróloga, esta poderá usar o seu apelido e ter direito a parte dos seus bens.

O advogado da espanhola diz que ainda não há data marcada para a exumação mas que pode acontecer brevemente. A Fundação Dali não comentou a notícia.

Salvador Dali morreu em Espanha no ano de 1989, com 85 anos. Foi sepultado no teatro e museu que criou na cidade natal de Figueres, na Catalunha.