Seis pessoas atropeladas em Newcastle

Polícia não acredita que incidente esteja relacionado com terrorismo

Pelo menos seis pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas este domingo, depois de terem sido atropeladas por um carro quando se encontravam no exterior de um centro desportivo na cidade de Newcastle, em Inglaterra. A notícia está a ser avançada pela BBC.

O incidente não estará relacionado com terrorismo, disse uma fonte da polícia, citada pela Reuters.

Segundo os meios de comunicação locais, “centenas de pessoas estariam no centro desportivo a celebrar o Eid al-Fitr, que marca o final do Ramadão”.

A polícia confirmou o incidente num comunicado citado pela Reuters, em que adianta, além disso, que o alerta foi dado às 9h14 deste domingo. “Fomos informados de que um veículo colidiu com alguns peões no exterior do Westgate Sports Centre. A polícia irá prosseguir com as investigações para apurar o que aconteceu exatamente”, lê-se na nota.

Ainda segundo as autoridades, terá sido detida, para interrogatório, uma mulher de 42 anos.