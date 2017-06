Polícia turca dispersa marcha gay com balas de borracha

A polícia turca usou balas de borracha para dispersar pessoas que tentavam integrar uma marcha do Orgulho Gay em Istambul, este domingo.

Na véspera a marcha tinha sido oficialmente proibida, como aconteceu ao longo dos últimos anos, oficialmente por razões de segurança. Desta vez os organizadores avisaram que iam mesmo marchar. Mas quando tentaram fazê-lo, foram confrontados por um contingente policial em número superior ao deles próprios, e nada puderam fazer.

Embora a Turquia seja um país muçulmano, tem uma longa tradição secular que permite iniciativas impensáveis noutros. Uma dessas iniciativas, até recentemente, foi a marcha do Orgulho Gay. Durante uma década, e apesar da homofobia muito generalizada entre a população, realizou-se pacificamente em Istambul, capital do país. Em 2015, pela primeira vez, as autoridades baniram-na, repetindo a decisão em 2016 e este ano.

O argumento oficial é que a proibição tem a ver com a necessidade de prevenir violência. O gabinete do governador diz que "tomou em consideração a segurança de residentes e turistas" na zona à volta da Praça Taksim, bem como a "ordem pública" – uma expressão com conotações de moralidade – para não permitir nem a parada nem quaisquer protestos, fossem este domingo ou noutra altura.

"Não os deixaremos marchar"

A marcha despertava reações inflamadas (a declaração do governador menciona, expressamente, "críticas sérias a esta parada por parte de vários segmentos da sociedade nas redes sociais"). Grupos nacionalistas têm-se tornado cada vez mais ferozes nas ameaças. O conservadorismo do atual governo parece encorajá-los, e este domingo lá estavam a confrontar os manifestantes, juntamente com a polícia.

"Mesmo que o governo permita, não os deixaremos marchar. Onde quer que vão, iremos lá e bloquearemos a rua", disse o membro de um grupo nacionalista conhecido pelas suas ameaças à comunidade LGBTI.

O comité organizador da marcha, por sua vez, insiste que não recuará. "Queremos sublinhar uma vez mais que não estamos num lugar mas em toda a cidade. Queremos falar alto, não um dia mas todos os dias".

Noutras cidades do mundo, incluindo Paris, Nova Iorque, Chicago, Toronto, Madrid, as festividades gay têm decorrido sem incidentes. Na próxima quarta-feira será a vez de a capital cabo-verdiana acolher a sua Praia Pride. Cabo Verde já tinha o seu Mindelo Pride na ilha de São Vicente.