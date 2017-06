Pelo menos três mortes e 30 desaparecidos em naufrágio de barco turístico na Colómbia

O acidente ocorreu próximo da cidade de Medellin, no noroeste do país.

Um barco turístico com 150 pessoas a bordo afundou-se este domingo num reservatório na zona de Guatapé, próximo da cidade de Medellin. Imagens publicadas nas redes sociais sugerem que se tratava de uma embarcação com vários andares, e que as tentativas de socorro começaram imediatamente.

O acidente aconteceu por volta das 14h locais (20h em Lisboa). Dezenas de pessoas foram resgatadas e pelos menos três mortes foram confirmadas pelas autoridades.

O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, já veio anunciar que as medidas de emergência estão em curso e toda a assistência necessária está a ser prestada.

Segundo relatos de testemunhas, o barco estaria sobrelotado. Uma responsável do governo regional da zona que integra Guatapé esclareceu que a causa do desastre não foi um choque. "O 'El Almirante' não colidiu com outro barco, apenas submergiu", disse ela.

As ultimas informações oficiais falam em trinta desaparecidos.Embarcações de recreio foram usadas para ir buscar sobreviventes, e havia mergulhadores e bombeiros a caminho do local.