Marisa Matias: “Choca-me ver em que se transformou a imagem dos refugiados”

Para a eurodeputada portuguesa, que desde 2014 tem percorrido os campos de refugiados a leste da Líbia como presidente da Delegação para as Relações com os Países do Maxereque, é um choque ver a imagem que a Europa tem das pessoas que foram forçadas a abandonar os seus países face à guerra.

“Choca-me ver em que se transformou a imagem dos refugiados. 80% são mulheres e crianças. São pessoas como nós”, disse a eurodeputada, em Bruxelas, durante um evento sobre igualdade de género, Matinê Pensante - Portugal no feminino.

Socorrendo-se de dados estatísticos, a eurodeputada lembrou que mais de metade das crianças são menores desacompanhados, contudo, “toda a gente fala em homens e na ameaça terrorista e que são pessoas que vêm roubar os nossos trabalhos”.

A eurodeputada apontou o dedo a quem defende que não é possível acolher mais refugiados porque não há capacidade económica na Europa. “Os baixos salários não são culpa dos refugiados e o facto de termos pobres não significa que tenhamos deixa de ajudar uns para ajudar os outros.” E considerou que existe algum racismo: “é difícil criarmos empatia com pessoas diferentes de nós, é mais fácil quando são iguais a nós”.

Marisa Matias criticou também a União Europeia por não ter tido capacidade para receber os refugiados e defendeu que é necessário promover o reagrupamento familiar. “Não lhes damos a capacidade de escolher para onde querem ir. São pessoas que têm tanto direito de continuar a ter sonhos como nós.”