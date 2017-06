Incêndio em camião causa pelo menos 153 mortos no Paquistão

O número de mortos na sequência de uma explosão e de um incêndio que deflagrou hoje após um camião-cisterna ter capotado numa estrada no leste do Paquistão subiu para 153, segundo fontes hospitalares locais.

O elevado número de vítimas está a ser explicado pelas autoridades pelo facto de muitas pessoas se terem aproximado do camião-cisterna para recolher gasolina após o veículo ter capotado e começado a derramar combustível.

Além dos mortos há cerca de 70 feridos na sequência do incêndio que deflagrou este domingo, no leste do Paquistão, depois de um camião cisterna ter capotado e de as vítimas se terem aproximado para recolher o combustível derramado, informaram as autoridades paquistanesas, de acordo com a BBC.

O acidente ocorreu esta manhã perto da cidade de Ahmedpur, a cerca de 670 quilómetros a sul da capital, Islamabad. O camião, que vinha de Karachi, no sul do país, dirigia-se para Lahore, capital da província do Punjab, quando o condutor perdeu o controlo do veículo, que capotou e começou a derramar combustível.

Várias pessoas aproximaram-se do camião para recolher gasolina, mas o veículo acabaria por explodir “atingindo todos aqueles que estavam à sua volta”, disse o porta-voz do governo local, Malik Muhammad Ahmed Khan, à Reuters. Segundo Jam Sajjad Hussain, porta-voz das equipas de resgate, terá sido um cigarro a causa da explosão. "Alguém tentou acender um cigarro que, derramado o combustível, levou à explosão do camião”, disse a mesma fonte.

As vítimas foram transportadas para hospitais em Bahawalpur e outras cidades próximas do local do incidente, “muitas delas em estado muito grave”, escreve a Associated Press.

O exército paquistanês anunciou o envio de helicópteros para retirar os feridos e os hospitais da zona foram colocados sob alerta.

Em 2015, pelo menos 62 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram no sul do Paquistão, quando um autocarro colidiu com um camião cisterna carregado de petróleo, desencadeando um incêndio de grande dimensão.

A tragédia ocorreu numa altura em que muitos paquistaneses circulam nas estradas para se juntarem à família para celebrarem o Eid-el-Fitr, o festival muçulmano que assinala o fim do mês sagrado do Ramadão.

[NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 14H30]