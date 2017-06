Erdogan: Exigências feitas ao Qatar “são contrárias ao direito internacional”

Exigências feitas pela Arábia Saudita e seus aliados ao Qatar “são contrárias ao direito internacional”. É essa a opinião do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que por isso garante que apoia o país que, há duas semanas, viu a Arábia Saudita - e outros estados árabes, como os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egipto - impor-lhe um bloqueio diplomático e económico que implicou o encerramento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas.

A posição da Turquia na crise que tem abalado a região do Golfo não é uma novidade. Poucos dias após ter sido anunciado o bloqueio, o Presidente turco veio a público classificar as sanções impostas contra ao Qatar como “desumanas” e “contrárias aos valores islâmicos”. Na mesma altura, Erdogan usou como argumento o “combate firme” por parte do Qatar contra o autoproclamado Estado Islâmico para descredibilizar as acusações de ligação ao terrorismo, que motivaram o bloqueio e respetivas sanções.

Na sexta-feira, o Qatar confirmou ter recebido uma lista de exigências por parte da Arábia Saudita e países aliados, entre as quais se encontram o corte de relações com o Irão, o encerramento de uma base turca instalada no país e o encerramento dos escritórios da televisão árabe Al-Jazeera, acusada de ingerência e apoio ao terrorismo. O levantamento do bloqueio está dependente do cumprimento destas condições. A menos de dez dias de terminar o prazo definido pelos sauditas para obter uma resposta à lista apresentada, o Qatar já veio dizer que as exigências “não são razoáveis nem viáveis”, e que “confirmam aquilo que o Qatar suspeita desde o início” - isto é, que o “bloqueio ilegal [dos sauditas e seus aliados árabes, como o Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrain, apoiados pelo Iémen, as Maldivas e a Líbia] nada tem a ver com o combate ao terrorismo, mas apenas com o desejo de limitar a soberania do país e terceirizar a [sua] política internacional”,

No total, são 13 as exigências, e incluem o corte de “quaisquer contactos” com a Irmandade Muçulmana e com outros grupos radicais islâmicos, como o Hezbollah, a Al-Qaeda e o autoproclamado Estado Islâmico. O Qatar deverá ainda recusar a naturalização de cidadãos da Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, e expulsar os que se encontram atualmente no país, tendo a medida sido descrita como um esforço para impedir Doha de interferir nos assuntos internos daqueles países.

Todos os indivíduos procurados por terrorismo por aqueles quatro países deverão ainda ser entregues, do mesmo modo que deve ser cortado o financiamento de qualquer movimento radical considerado como grupo terrorista pelos EUA. Se aceitar as condições, o Qatar fica ainda obrigado a fornecer informações pormenorizadas sobre membros da oposição financidados por Doha, nomeadamente na Arábia Saudita.

O documento inclui ainda uma soma - o valor não foi especificado - em compensações e estabelece inspeções mensais no primeiro ano e, no segundo ano, inspeções de três em três meses. Nos dez anos seguintes, o país será monitorizado mensalmente.