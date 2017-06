Barco turístico com 150 pessoas afunda-se na Colómbia

O acidente ocorreu próximo da cidade de Medellin, no noroeste do país. Há pelo menos três mortes confirmadas

Um barco turístico com 150 pessoas a bordo afundou-se este domingo num reservatório na zona de Guatapé, próximo da cidade de Medellin. Imagens publicadas nas redes sociais sugerem que se tratava de uma embarcação com vários andares, e que as tentativas de socorro começaram imediatamente.

O acidente aconteceu por volta das 14h locais (20h em Lisboa). Dezenas de pessoas foram resgatadas e pelos menos três mortes foram confirmadas pelas autoridades.

O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, já veio anunciar que as medidas de emergência estão em curso e toda a assistência necessária está a ser prestada.

Segundo relatos de testemunhas, o barco estaria sobrelotado. Uma responsável do governo regional da zona que integra Guatapé esclareceu que a causa do desastre não foi um choque. "O 'El Almirante' não colidiu com outro barco, apenas submergiu", disse ela.