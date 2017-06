Turquia. Cinco pessoas morrem electrocutadas num parque aquático

A tragédia poderá estar relacionada com obras recentes feitas no local

Cinco pessoas morreram eletrocutadas na piscina de um parque aquático em Akyazi, na Turquia. Três eram adolescentes, com 12, 15 e 17 anos. Quando o gerente do espaço os viu aflitos na água, mergulhou para os ajudar, acompanhado por um filho adulto. Ambos acabaram atingidos pela mesma descarga elétrica.

Testemunhas contaram que houve tentativas de reanimação no local e que as vítimas foram levadas para o hospital. Pelo menos algumas ainda estariam vivas, mas a paragem cardíaca revelou-se fatal. Seis outras pessoas que receberam tratamento médico tiveram mais sorte.

O acidente parece ter acontecido na sequência de obras que deixaram no chão cabos elétricos, um dos quais terá caído na piscina. O parque, que inclui uma piscina central e tobogãs, fica no noroeste do país, a 150 quilómetros de Istambul. Aberto em 2012, tem a licença em dia e é um destino popular para veraneantes.

A televisão mostrou imagens de várias ambulâncias no parque e de uma pequena multidão à porta do hospital em Akyazi. As autoridades lamentaram a tragédia e anunciaram uma investigação.