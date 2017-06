Maduro revê Constituição e aumenta a repressão

Nem um passo atrás! Nicolás Maduro avança, desenfreado, em busca de uma Assembleia Nacional Constituinte, mecanismo posto em marcha para se aferrar ao poder e reescrever a Constituição à medida dos seus interesses revolucionários. Pouco importa aos seus estrategos a rejeição contundente da oposição, da Procuradoria-Geral da República, de sectores críticos do chavismo, de generais muito próximos do seu falecido antecessor Hugo Chávez, do Movimento Estudantil, da ex-Defensora do Povo, da maioria das universidades e ordens profissionais e ainda dos juristas, intelectuais, desportistas e artistas mais respeitados do país.

As sondagens quantificam a rejeição da manobra presidencial: 79,9% não tencionam participar as eleições locais, marcadas para 30 de julho e 85% exigem um referendo consultivo prévio, requisito constitucional que o regime evitou, por a derrota ser certa.

Eleições ou golpe?

Poucos acreditam que venha a realizar-se, a posteriori, um referendo de aprovação, pelo menos em condições livres e justas. E o recenseamento para esta votação, realizada a nível de territórios e comunas, também não convence ninguém. Está enviesado para que vença quem não tem sequer 20% de aprovação a nível nacional. Não se sabe quanto tempo funcionará esta Assembleia Nacional, que é uma mescla de soviete russo, Comité de Salvação Pública da Revolução Francesa e Parlamento cubano, um modelo que 75% da população receia que Maduro queira impor. O Presidente, formado ideologicamente na ilha dos Castros, sempre foi o favorito de Havana para suceder a Chávez.

A Venezuela vive os dias mais sombrios da sua história, sacudida pela “repressão feroz” de polícias e militares e num “estado de terror”, segundo as palavras de Luisa Ortega, procuradora-geral da República e líder dos chavistas críticos. Nos 85 dias da “primeira sublevação popular do século XXI”, como a ONG de defesa dos direitos humanos Provea chama aos atuais protestos, houve 2675 manifestações contra o Governo e 157 saques, cuja repressão matou 75 pessoas, segundo a Procuradoria ou 95, segundo o Observatório Venezuelano de Conflitos Sociais.

Há centenas de histórias, como a do menor Fabián Urbina (17 anos), que morreu em Caracas na segunda-feira atingido por uma bala, disparada com total impunidade por um guarda nacional. Vários repórteres gravaram e fotografaram o momento em que três militares viravam armas contra os manifestantes. São imagens que deram a volta ao mundo. Fabián, que já fora ferido durante a marcha de 19 de abril, não só lutava contra o Governo de Maduro como procurava, há meses, medicamentos para a sua mãe, vítima de cancro num país que carece de fármacos e tratamentos.

Os rostos e os números servem para documentar a dimensão da tragédia. A Assembleia Nacional, dominada pela oposição, calcula nos seus relatórios que haja mais de 15 mil feridos. Segundo o Fórum Penal, foram feitas mais de 3000 detenções, sem contar com as mais recentes operações policiais. Metade dos detidos ainda está atrás das grades, embora Alfredo Romero, diretor-executivo desta ONG (que dá apoio aos encarcerados), assegure: “Chegámos aos 359 presos políticos”.

Risco de desintegração

“Paira um panorama negro, pode considerar-se que o Estado está dissolvido, e é uma tristeza dizê-lo. A Venezuela corre o maior perigo da sua história republicana”, afirmou Luisa Ortega, a procuradora cuja rebelião a fez sentir na própria pele a ira do regime.

As iniciativas jurídicas empreendidas pela chefe do Ministério Público contra a planeada Assembleia Constituinte e os magistrados nomeados de súbito para o Tribunal Supremo de Justiça (para o recompor ao gosto de Maduro) provocaram um ataque do Governo, que não se conformou em ameaçá-la, insultá-la e persegui-la, tendo instaurado dois processos judiciais.

A destituição da procuradora corre a toda a velocidade, saltando por cima de etapas legais e artigos da Constituição. Isto apesar de o regime já ter decidido que a nova Assembleia Constituinte iria exonerar Ortega assim que os seus mais de 500 membros tomassem posse, no início de agosto.

Ortega, colaboradora próxima de Chávez, concorda com a Mesa de Unidade Democrática (MUD aliança de partidos da oposição) quanto ao momento crítico que o país atravessa. A oposição já anunciara que não votará no Parlamento para destituir a procuradora, requisito constitucional obrigatório.

A MUD alegou desconhecimento de todas as decisões do Governo e convocou todos os sectores do país para um “grande protesto nacional permanente, que se realizará em todo o território até à mudança de governo e à reposição da ordem constitucional”.

É um labirinto sem saída, imerso na escuridão e que ameaça piorar. “O Governo aumenta a repressão, face às vacilações da comunidade internacional. É necessário que esta faça sentir o seu peso e facilite um acordos porque da baixa intensidade presente podemos passar à alta intensidade no que toca à violência política”, alerta o politólogo Piero Trepiccione, um dos coordenadores do centro de investigação dos jesuítas.