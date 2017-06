Macron e Schwarzenegger aparecem em vídeo a prometer “tornar o planeta grande outra vez”

Uma aliança inesperada... ou talvez não. Num vídeo de dez segundos que foi divulgado nas redes sociais, o Presidente francês Emmanuel Macron surge ao lado do ator Arnold Schwarzenegger a promover uma mensagem que lembra outra bastante familiar, embora ao contrário. "Make the planeta great again", diz o Presidente, ecoando o slogan de campanha de Donald Trump. Antes, Schwarzenegger explica que ele e Macron vão trabalhar juntos por um futuro com energia mais limpa.



Há três semanas, quando Trump anunciou que os EUA se iam retirar do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, Macron já tinha descrito a decisão como um erro, repetindo o que disseram outros lideres europeus e mundiais.

Schwarzenegger, que depois de deixar o cinema foi eleito governador da Califórnia, um dos estados americanos onde as questões ambientais são levadas mais a sério, foi em maio a Paris receber a Legião de Honra das mãos do então Presidente François Hollande, justamente como reconhecimento do seu trabalho em prol do ambiente.