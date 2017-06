Cinco torres de apartamentos evacuadas em Londres

Cinco torres de apartamentos localizadas no bairro de Camden, no norte de Londres, tiveram ordem de evacuação imediata por motivos de segurança.

As torres têm um revestimento inflamável semelhante ao da Torre Grenfell, localizada na zona oeste da capital britânica, e cujo incêndio em 14 de junho fez pelo menos 79 mortos.

Os habitantes destas torres vão ser realojados temporariamente em outras casas ou em hotéis e que aqueles edifícios vão ser alvo de "trabalhos urgentes de proteção contra incêndio", indicaram as autoridades de Camdem.

A responsável municipal Georgia Gould explicou que 800 agregados familiares vão ser afetados, muitos deles compostos por pessoas com poucos recursos que vivem de apoios sociais.

Os trabalhos devem durar "duas a três semanas" e que vão consistir na substituição do revestimento das fachadas e na introdução de medidas anti-incêndios.

A polícia anunciou entretanto que o incêndio na Torre Grenfell teve origem num frigorífico da marca Hotpoint.. As autoridades disseram também que partes do revestimento do edifício recolhidas chumbaram em todos os testes de segurança.

Após o trágico incêndio, o gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May, estimou que cerca de 600 torres de habitação no Reino Unido deviam ter um revestimento semelhante ao que foi aplicado na Torre Grenfell, que tinha um compósito de alumínio e polietileno (plástico).