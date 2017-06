Alto dirigente do Daesh abatido em Mosul

Um líder destacado do Estado Islâmico (Daesh) e um seu assistente foram abatidos pela polícia iraquiana.

Um "líder destacado" do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) e o seu assistente foram abatidos pela polícia iraquiana quando fugiam do oeste para o este da cidade de Mossul (norte) através do rio Tigre, informou fonte policial.

Uma unidade do corpo da polícia matou "um líder destacado" do EI, que foi identificado como Yasem Mohamed Asqul, e um dos seus "assistentes", quando cruzavam o rio Tigre, que divide a cidade ao meio, assegurou à agência noticiosa EFE o general Wasiq al Hamdani, o chefe da polícia da província de Nínive, da qual Mossul é a capital.

Os dois 'jihadistas' dirigiam-se para a zona libertada de Yarmaga, situada no sudeste de Mossul, e foram abatidos antes de chegarem a este local, graças a informações dos serviços secretos iraquianos, acrescentou a mesma fonte.

Al Hamdani acrescentou que têm sido detetados "dezenas de casos" de 'jihadistas' que estão a fugir do oeste de Mossul, onde se concentra a última fase da ofensiva para expulsar definitivamente os radicais daquele que foi o seu principal bastião no Iraque.