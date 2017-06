27 edifícios falharam testes de segurança em Londres. Cinco foram evacuados

Dos 600 edifícios inspecionados pelas autoridades britânicas, 27 falharam os testes de segurança anti-fogo. Cinco torres de apartamentos, localizadas no norte de Londres, foram já evacuadas por essa razão.

As torres, no bairro de Camden, têm um revestimento inflamável semelhante ao da Torre Grenfell, que ardeu no dia 14 de junho e provocou a morte de pelo menos 79 pessoas.

A Reuters fala em “cenas caóticas” durante a evacuação dos edifícios, “com pessoas reunidas nas ruas e pais agarrados a filhos e a animais de estimação, com algumas peças de roupa e alimentos nas mãos, à procura de um sítio para dormir, em hotéis ou em casas de familiares ou amigos”. Muitos terão sido encaminhados para colchões em pavilhões desportivos, refere a agência de notícias, segundo a qual terão sido vários os residentes a queixarem-se de falta de informação e a recusarem-se a abandonar as suas casas por considerarem que se tratou de uma “reação exagerada” face ao perigo existente - ou à ausência dele.

As autoridades de Camdem informaram que os residentes vão ser realojados temporariamente em casas ou hotéis, e que os edifícios em causa vão ser alvo de “trabalhos urgentes de proteção contra incêndio” ao longo das próximas “quatro semanas”, informaram as autoridades de Camdem. O revestimento das fachadas será substituído e serão introduzidas medidas anti-incêndios. A responsável municipal, Georgia Gould, explicou que 800 agregados familiares - muitos deles compostos por pessoas com poucos recursos que vivem de apoios sociais - vão ser afetados, num total de 4000 residentes.

Em declarações à Sky News, a primeira-ministra britânica, Theresa May, garantiu que “em alguns casos foi possível tomar medidas de prevenção e de redução do perigo”, enquanto que noutros, como Camden, “foi necessário retirar as pessoas de suas casas e realojá-las de forma temporária” para evitar uma nova tragédia.

Os 27 edifícios que falharam os testes de segurança localizam-se não só em Londres, como também em Manchester e Plymouth, cidade no sudoeste da Inglaterra.

Na sexta-feira, a polícia metropolitana de Londres anunciou que o incêndio na Torre Grenfell teve origem num frigorífico da marca Hotpoint. A Scotland Yard estará a ponderar se avança com uma queixa por homicídio. As autoridades disseram também que partes do revestimento do edifício recolhidas chumbaram em todos os testes de segurança.