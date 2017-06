141 pessoas desaparecidas em deslizamento de terras na China

Um deslizamento de terras ocorrido este sábado na província de Sichuan, no sudoeste da China, deixou pelo menos 141 pessoas desaparecidas, informou a agência estatal Xinhua.

O incidente ocorreu depois da parte mais alta de uma montanha na região do Tibete ter caído sobre a aldeia de Xinmo, por volta das 6h00 deste sábado (23h00 de sexta-feira em Lisboa), bloqueando uma secção de dois quilómetros de um rio e soterrando cerca de 1.600 metros de estrada. Cerca de 40 casas ficaram destruídas.

Mais de 300 operacionais foram enviados para o local com equipamentos para participar nas buscas de sobreviventes, segundo Tang Limin, porta-voz do governo provincial de Sichuan. Um casal e um bebé terão sido já resgatados e transportados para o hospital, segundo a agência de notícias AFP. De acordo com a televisão oficial chinesa CCTV, o trânsito foi encerrado, à exceção dos serviços de emergência. As estradas foram encerradas, excepto para circulação dos serviços de emergência, diz a televisão estatal chinesa CCTV.

Nesta época do ano, são frequentes as chuvas torrenciais na China e é comum a ocorrência de inundações, derrocadas e outras catástrofes motivadas por fenómenos meteorológicos.

Nas províncias de Hunan e Hubei, no centro da China, as inundações provocadas pelas chuvas dos dois últimos dias afetaram cerca de 466.500 pessoas e causaram pelo menos dois mortos, informou a Xinhua.