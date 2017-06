Turquia recusa encerrar base militar no Qatar

Como mediador das relações diplomáticas entre o Qatar e os seus vizinhos árabes, o Kuwait apresentou uma lista com as exigências daqueles países para a normalização das relações com Doha. A lista inclui o fim da presença militar da Turquia no Qatar.

Fikri Isik afirmou esta sexta feira que a base militar turca tem como missão o treino de militares do Qatar e o reforço da segurança do pequeno país do Golfo Pérsico.

"Ninguém devia sentir-se incomodado" com a presença turca no Catar, disse o ministro, citado pela edição online do diário turco Milliyet.

A Turquia tem sido uma aliada do país na disputa que opõe o Qatar a sete Estados árabes: Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iémen, Líbia e Maldivas.

O seu Parlamento aprovou já a legislação que autoriza a deslocação de tropas turcas para a base militar, onde terá chegado um contingente de 23 militares na passada quinta-feira.

Para além do encerramento da base militar turca, a lista de 13 pontos que a Arábia Saudita e outros países árabes que cortaram relações com o Qatar apresentaram a Doha inclui o encerramento da televisão Al-Jazeera e uma redução das ligações diplomáticas com o Irão.

Exigiram ainda que Doha corte quaisquer contactos com a Irmandade Muçulmana e outros grupos fundamentalistas islâmicos, como o xiita Hezbollah, a Al-Qaida e o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh).

Em 5 de Junho, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, seguidos depois pela Líbia, Iémen e Maldivas cortaram relações diplomáticas com o Qatar, que acusaram de apoiar o terrorismo, na mais grave crise regional desde a guerra do Golfo de 1991.