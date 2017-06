Torre londrina evacuada por risco de incêndio

Uma inspeção levada a cabo pela Brigada de Incêndios de Londres e pelo Município de Camden determinou esta sexta-feira a evacuação de uma torre com 161 apartamentos da zona norte da capital britânica.

“Conjuntamente, nós decidimos que o bloco Taplow necessita de ser temporariamente evacuado, enquanto levamos a cabo as urgentes intervenções para segurança contra incêndios, de modo a que os residentes possam ter a sua segurança totalmente assegurada”, afirmou Georgia Gould, do Município de Camden

O edifício em causa possui o mesmo tipo de revestimento que contribuiu para a propagação do fogo na torre Grenfell, cujo número de vítimas poderá ascender às 79, segundo os últimos dados.

Os habitantes dos 161 apartamentos de habitação social existentes na torre irão ficar alojados noutras residências durante as três a quatro semanas em que irão decorrer as obras para remoção do revestimento.